Mapello entra troppo presto nei locali appena disinfestati | intossicata dall’insetticida

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 16 luglio 2024) Una donna di 52 anni ha subito un’intossicazione acuta da sostanze pericolose nella mattina di martedì (16 luglio) a, in via Giuseppe Bravi, intorno alle 11:40. Erano in corso operazioni di disinfestazione deidi uffici da parte di una ditta specializzata: il personale era uscito all’esterno in attesa della dispersione dei vapori della sostanza insetticida utilizzata. Una dipendente, dopo un tempo di attesa probabilmente inadeguato, è rita per prima nei: ha manifestato un malore con sintomi da intossicazione acuta (soprattutto difficoltà di respiro) ed è riuscita a uscire ed essere soccorsa dal resto del personale, che ha fatto intervenire l’autoambulanza. La donna è stata portata in codice giallo al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Ponte San Pietro, in codice giallo, in condizioni comunque non gravi ed in via di miglioramento.