Libera il 19 luglio presso il bene confiscato di contrada Olivola in memoria della strage di via D’Amelio

(Di martedì 16 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSono trascorsi trentadue anni da quel 19, quando un’auto piena di tritolo venne fatta esplodere a Palermo in Viaper manomafia. A morire uccisi furono il giudice Paolo Borsellino e gli agentiPolizia di Stato che ne erano la scorta: Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli. Lanon può andare in vacanza o ridursi a ritualità di comode circostanze: in un’estate particolarmente calda anche le nostre coscienze devono ardere ancor di più di passione e responsabilità.