La cittadella dello sport Marchetti | Prima il bando Dopo apriremo il dialogo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) "E’ positivo che ci siano imprenditori che investono sull’associazionismoivo della nostra città. Al momento opportuno come amministrazione comunale provvederemo ad aprire un’interlocuzione con chi vincerà ilper l’assegnazionestadio, nel rispetto delle normative vigenti". Così il sindaco Francescacommenta le dichiarazioni rilasciate al Carlino da Alessandro Fiorentini, l’imprenditore a capo della Fiorentini spa, azienda che progetta e produce da quasi cinquant’anni macchine per la pulizia industriale sbarcata recentemente a Castel San Pietro, che è pronto a mettere nero su bianco il progetto di una vera e propriacon al centro la Libertas calcio e lo stadio, ma con attorno campi da padel, un bar-ristorante, la riconversione in sintetico dei campi di Casatorre e un coinvolgimento di altre realtà già esistenti come tennis e rugby.