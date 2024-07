House of the Dragon 2×05 | riassunto con spoiler dell’episodio!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 16 luglio 2024) Dopo uno scoppiettante episodio ricco di azione e della prima battaglia tra draghi,of theci presenta un quinto episodio più di transizione, molto dialogato ma con un avanzamento incredibile della trama che hanno aggiunto tantissima carne sul fuoco. Attenzione! Seguonosuof the! Proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo! Conseguenze della battaglia di Riposo del Corvo Il quarto episodio si apre mostrandoci le conseguenze della Battaglia di Riposo del Corvo. Corlys piange la perdita della moglie Rhaenys, uccisa da Aemond e Vhagar. La testa del drago di Rhaenys, Meleys, viene esibita ad Approdo del Re per mostrare la forza dell’esercito di Aegon II, ma provoca timori e malumori tra i cittadini. Aegon II, gravemente ferito, è in condizioni critiche e incapace di governare. I sospetti su Aemond, da parte di Alicent aumentano.