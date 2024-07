Errani-Zheng oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wta Palermo 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024) Sarase la vedrà contro Qinwennel primo turno del WTA 250 di, torneo di scena sui campi in terra battuta del capoluogo siciliano. Non particolarmente fortunata nel sorteggio la tennista azzurra (alla sua 15^ partecipazione nel torneo di), che ha pescato la prima testa di serie nonché campionessa in carica. C’è da dire, però, che questo è un buon momento della stagione per affrontare la cinese, lontana dal livello espresso in Australia e reduce da 3 sconfitte negli ultimi 4 match. Le due si ritrovano per il secondo anno consecutivo in Sicilia e la buona notizia per Sarita è che potrà fare solo meglio rispetto allo scorso anno, quando fu sconfitta con un doppio 6-0.ampiamente favorita secondo i bookies, ma guai a sottovalutare una guerriera come