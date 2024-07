Crunchyroll lancia il trailer di Blue Lock il film - episodio Nagi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) (Adnkronos) - L'adrenalinicoanime sul mondo dello sport arriva al cinema in Italia il 17 Luglio NEW! Link AL: QUI IMMAGINI : QUI POSTER: QUI Sinossi del: “È una seccatura”. Questo è quello che lo studente del secondo anno di liceoSeishiro ama dire nella sua noiosa vita. Ma le cose cambiano quando Mikage Reo, un suo compagno di classe che sogna di vincere la Coppa del Mondo, scorge le doti nascoste di, e lo invoglia a inziare a giocare a calcio per condividere il suo incredibile talento. Un giorno, riceve un invito per il misterioso progetto. Ciò che lo attende è l'incontro coi più abili attaccanti di tutta la nazione. Il sogno didi diventare il migliore, insieme a Reo, porterà questo prodigio in un mondo finora sconosciuto.