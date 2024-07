Corso gratuito di friulano per i giovani

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di martedì 16 luglio 2024) Come ogni anno, il Centro Interdipartimentale per lo sviluppo della lingua e della cultura del Friuli (Cirf) dell’Università di Udine organizza undi lingua e cultura friulana per gli studenti dell’Ateneo e per tutti iinteressati a conoscere meglio la ricchezza della nostra terra, sia a livello linguistico, sia per quanto riguarda la storia, le tradizioni e il territorio. Si comincerà con la prima lezione il 2 settembre, proseguendo poi ogni lunedì e mercoledì pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, fino al 2 ottobre, per un totale di 30 ore. Ilsi terrà in modalità online, su piattaforma Teams. Il programma prevede elementi di base di grafia e di grammatica friulana, oltre a nozioni di cultura e di storia del Friuli.