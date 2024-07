Con Vance Trump sceglie la linea di politica estera Cosa cambia per Kyiv

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 16 luglio 2024) Da Milwaukee, il candidato alla presidenza statunitense Donaldannuncia la figura da lui prescelta come candidato alla vice-presidenza per il ticket repubblicano, confermando i pronostici dei commentatori politici che già avevano suggerito il nome del senatore dell’Ohio J.D.ndo di nominaredetta lasulla sua candidatura in una serie di tematiche che vanno dallainterna alla. In quest’ultima macro-categoria rientrano sia i rapporti transatlantici che la “scottante” questione ucraina. Le posizioni diinnon sono certo un mistero. Il candidato vice-presidente viene infatti considerato come uno dei più forti sostenitori, all’interno del Partito Repubblicano, di unaisolazionista per gli Stati Uniti.