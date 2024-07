Cerca di rimuovere un nido da sola | donna pontina assalita da 2000 vespe finisce in ospedale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 16 luglio 2024) Unadi Cisterna di Latina è stata attaccata dagermaniche mentre tentava di eliminare unsituato sul balcone dell’appartamento di sua figlia nel quartiere San Valentino. L’incidente, avvenuto durante l’uso di uno spray insetticida, ha causato momenti di grande paura. L’Intervento e il Soccorso Durante l’operazione di disinfestazione, laè stata punta ripetutamente dagli imenotteri. Immediatamente trasportata in, è stata sottoposta a una cura cortisonica e successivamente dimessa in buone condizioni di salute. La Minaccia delleGermaniche Il, ospitante circa 2.000, rappresentava un pericolo significativo per gli abitanti dell’appartamento, compresi i bambini e un cane. Nonostante i tentativi della coppia di coinvolgere apicoltori locali, nessuno è intervenuto.