Biden | sono anzianoma la mente è buona

(Di martedì 16 luglio 2024) 9.42 In un'intervista alla Nbc,il presidente Usadifende il suo "acume mentale". "anziano, ma ho solo tre anni più di Trump". I dubbi sulla sua etàlegittimi,"ma ho fatto più di ogni altro presidente in tre anni e mezzo. Voglio essere giudicato per questo". "pronto a un secondo dibattito con Trump,a settembre",aggiunge. Ammette di aver sbagliato a definirlo "un bersaglio. Intendevo concentrarmi su quello che sta facendo". Sul candidato vice di Trump:"E' un suo clone.Rappresenta solo i ricchi".