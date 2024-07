Autonomia | mozione M5S stop a intese prima dei Lep**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

Roma, 16 lug. (Adnkronos) - Il Movimento 5 Stelle ha presentato alla Camera, afirma del capogruppo Francesco Silvestri, unasull'autonomia differenziata in cui si chiede al governo di astenersi dall'avviare il negoziato, nonché dal procedere in ordine alle richieste di attribuzione di materie o ambiti di materie e delle relative funzioni, fino alla determinazione e al conseguente finanziamento dei Lep. "Questa– afferma Silvestri, – raccoglie le preoccupazioni espresse dal governatore Occhiuto, anche in relazione alle accelerazioni del governatore Zaia. Chiederemo la sua calendarizzazione immediata e vedremo se i tanti esponenti di Centrodestra che sono stati critici con questo provvedimento si esprimeranno conseguentemente o permetteranno questo scempio".