Alien | Romulus nuove immagini | ecco Isabela Merced

(Di martedì 16 luglio 2024)fa parte dei First Look che ha condiviso da poche ore il profilo di Total Film. Il film diretto da Fede Alvarez è trai più attesi della stagione e le foto in questione si focalizzano sul cast “umano” della storia. Sappiamo già che la maggior parte di questi personaggi finirà tra le grinfie dello Xenomorfo. View this post on Instagram A post shared by Total Film (@totalfilm) Tra loro c’èche abbiamo visto in Madame Web e che vedremo in Superman. Interpreta Kay nel film ed è il membro più giovane di questo gruppo: “Credo davvero che ci siano sequenze specifiche in questo film che spaventeranno per tutta la vita alcuni spettatori”, dice l’attrice a Total Film. Il suo co-protagonista, David Jonsson, aggiunge: “Puoi sicuramente dire addio a un PG-13.