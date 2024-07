Tessmann-Inter accelerata in arrivo! Poi prestito | si muovono 2 club

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tanner, che presto farà le Olimpiadi di Parigi 2024 con gli Stati Uniti, si appresta nei prossimi giorni a diventare un giocatore dell’. Poi sarà ceduto in: dueesteri sonoessati. CI SIAMO –indell’su. Il centrocampista americano, che ilpotrà visionare da fine luglio a Parigi 2024, presto diventerà un nuovo giocatore nerazzurro. Come riferisce Fabrizio Romano, l’sta pianificando di trovare un accordo definitivo col Venezia e con gli agenti del ragazzo entro questa settimana.non sarà comunque subito nerazzurro, ma arriverà a Milano solamente la prossima estate. La Beneamata, dunque, lo ingaggia ora per poi mandarlo inper un anno in un altro