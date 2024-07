Sole 24 Ore Fedriga governatore più amato poi Bonaccini e Zaia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) È Massimilianoilcon il maggior consenso nell'edizione 2024 del Governance Poll realizzato da Noto per il24 Ore. Il presidente del Friuli Venezia Giulia è in testa con il 68% delle preferenze, seguito daluscente dell'Emilia-Romagna (e vincitore dello scorso anno) Stefano(67%) e da quello del Veneto Luca(66%). Al terzetto in cima alla classifica, che negli anni si è alternato nella prima posizione, si aggiunge il presidente della Campania Vincenzo De Luca e quello della Calabria Roberto Occhiuto, entrambi con il 60% delle preferenze. Ildella Sicilia Renato Schifani è quello che ha fatto registrare il maggior incremento, con un balzo in avanti di 6 punti, passando dal 51% del 2023 all'attuale 57%.