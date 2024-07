Sava continuano i festeggiamenti tra musica e tradizione

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 15 luglio 2024)di Baronissi, in occasione della celebrazione della Madonna delle Grazie. Tanta la partecipazione degli ultimi giorni: fiumi di gente passeggiano tra le strade illuminate dalle luminarie riscoprendo la. La festa, candidata al patrimonio immateriale della regione Campania, rappresenta un momento importante per condividere e tramandare ladel territorio. Il programma di oggi, 15 luglio 2024, come riportato sulla pagina facebook dedicata alla Festa a, prevede: Ore 18:45: Antico Rosario Popolare della Madonna delle Grazie. Ore 19:30: S. Messa e il canto dell’inno. Al termine S. Agnese ritornerà nella sua chiesa. Ore 21:00: Piazza Massimo Troisi Serata danzante ele con RDI SUMMER TOUR 2024 con Noel Bisogno e la tribù che balla.