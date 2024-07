Robert Downey Jr poteva essere qualcun altro prima di Iron Man

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 15 luglio 2024) Dopo che il premio OscarJr. ha indossato per lavolta il ruolo di Tony Stark inMan del 2008, il regista e co-protagonista Jon Favreau ha rivelato, in una retrospettiva per il quindicesimo anniversario del primo titolo dell’MCU, cheJr. aveva fatto il provino anche per Fantastic Four (2005). “Ricordo che lo avevate già incontrato per Doctor Doom o qualcosa del genere in unprogetto“, ha ricordato al capo della Marvel Kevin Feige nello speciale. “Penso che fosse arrivato forse in Fantastic Four, quindi tutti sapevano chi fosse“. La parte del Dottor Destino è andata infine a Julian McMahon.Jr.diMan Favreau ha elogiatoJr. come “il pezzo del puzzle che ha fatto funzionare tutto” inMan.