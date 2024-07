Rho lite sui binari del treno | gli amici fotografano l’aggressore la madre lo riconosce e lo fa arrestare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 luglio 2024) Rho (Milano), 15 luglio 2024 – Ha riconosciuto il tunisino che nella notte tra sabato e domenica ha colpito con una bottiglia il figlio e lo ha fatto. È successo a Rho, suidella stazione ferroviaria. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato di Polizia di Rho-Pero, il tunisino di 39 anni durante unacon un 22enne rhodense per motivi banali lo ha preso a bottigliate procurandogli diverse ferite, poi è scappato. Il 22enne sanguinante e terrorizzato per l'accaduto ha avvertito subito la mamma, mentre alcuniche erano con lui hanno chiamato i soccorsi. Dopo le prime cure mediche sul posto il ragazzo è stato portato all'ospedale San Carlo di Milano in prognosi riservata. Quando la mamma è arrivata in stazione glidel figlio le hanno mostrato e poi condiviso su whatsApp la foto dell'aggressore seduto su una panchina, pochi istanti prima di scappare.