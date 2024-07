Parchi acquatici a Roma | quali sono i più belli

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 15 luglio 2024). Tra le attrazioni più amate durante la stagione estiva ci, ideali per sfuggire alla calura estiva e trascorrere giornate indimenticabili in famiglia o con gli amici.Di seguito vi consigliamo ipiùdella Capitale e del Lazio Qual è il parco giochi più bello di? Per chi cerca il divertimento in acqua, Zoomarine e Aquafelixtra le mete preferite. Zoomarine Situato a Torvaianica, a pochi chilometri da, Zoomarine è il parco acquatico più grande del Lazio e una delle mete più ambite per chi cerca divertimento e relax estivi. Con i suoi 40 ettari di superficie, Zoomarine offre una vasta gamma di attrazioni acquatiche, tra cui scivoli di diverse dimensioni e difficoltà, piscine con onde artificiali e aree relax.