Onu allarme vaccini | 14 milioni di bambini senza livelli pre Covid

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 15 luglio 2024) L’Onu ha lanciato un appello ben preciso: troppi. Il report infatti riporta un dato spaventoso: ben 14dinel mondo non sono vaccinati. E purtroppo non è un problema di accessibilità, almeno non sempre. Ad essere coinvolti infatti idi tutto il mondo. Si tratta di un calo vertiginoso, che raggiunge ipre-pandemia. Infatti, nell’era prevaccinati erano l’86%, ora invece il dato parla dell’84%. Un calo assolutamente drastico. Certificato sia da Unicef che da Oms insieme. I dati suinel mondo Stando a questi dati, mancano ivaccinati contro difterite, pertosse e tetano. Si tratta di una percentuale stabile da 2022, rivelando così i modesti progressi registrati quell’anno, arrivati dopo la forte crisi dovuta al-19, sono rimasti stabili.