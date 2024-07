Olimpiadi Parigi 2024 | il medagliere e i pronostici di OA Sport Tutti i podi | Italia ottava

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ledimetteranno in palio 329 titoli, al netto di eventuali pari merito: le medaglie da assegnare saranno nel complesso 1041, dato che neglidi combattimento, quali boxe, judo, taekwondo e lotta, verranno distribuiti due bronzi. Idella redazione di OApongono l’all’ottavo posto del, con 44complessivi, frutto di 12 ori, 18 argenti e 14 bronzi. A Tokyo 2020 la spedizione azzurra si piazzò al decimo posto con 40, grazie a 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi. Se queste previsioni fossero confermate, rispetto alla scorsa edizione per l’ci sarebbe un saldo positivo sia nel bilancio complessivo (+4), sia per quanto concerne ori (+2) ed argenti (+8), mentre si registrerebbe una flessione per quanto concerne il numero di bronzi (-6).