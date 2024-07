Matteo Lepore 37esimo nella classifica dei sindaci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Bologna, 15 luglio 2024 –alposto per gradimento tra iitalianistilata da Il Sole 24 Ore. Il sindaco di Bologna ha ottenuto il 54,5% dei pareri positiviGovernance Poll 2024, ma perde 7,4 punti percentuali rispetto al giorno dell’elezione nel 2021, da 61,9%. La valutazione dello scorso anno, invece, si attestava al 56,5%: si registra un calo di 2 punti percentuali. Il collega di Parma Michele Guerra figura invece al primo posto, con ben il 63% dei giudizi favorevoli. Ottima posizione anche per il primo cittadino di Ravenna Michele De Pascale (prossimo candidato per il centrosinistra alle elezioni regionali per il post Bonaccini), che si posiziona al terzo posto con il 59,5% dei pareri positivi, guadagnando +1,5% rispetto a quando è stato eletto.