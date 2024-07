Livi un modello di inclusione Il prof di ruolo e quello di sostegno adesso si scambiano i ruoli in classe

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Prendi un filosofo come Schopenhauer e fallo spiegare al docente di. Prendi l’insegnante di filosofia, il ‘docente curriculare’, e fai in modo che la sua lezione su Schopenhauer arrivi a tutti gli studenti, anche a quelli ‘speciali’. Si chiama ‘inclusiva’ ed è un esperimento su cui il liceo-Brunelleschi vuole fare da apripista con una sperimentazione a partire dal prossimo anno scolastico, fra le poche in Toscana e in Italia. Altro che classi differenziali per studenti con disabilità, secondo la proposta choc che a suo tempo fu del generale Vannacci (oggi eurodeputato): alsi farà l’esatto contrario e si sperimenterà una modalità di insegnamento che rivoluziona l’approccio aldel mondo della scuola, in collaborazione con l’Università del Molise e un gruppo nazionale di esperti (fra loro, Evelina Chiocca, Raffaele Iosa e l’ex dirigente comunale Massimo Nutini).