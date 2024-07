L’arte di mascherare l’antisemitismo criticando le politiche israeliane

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 15 luglio 2024) Quando sarà scritta la storia dell’esplosione antisemita sulla metà degli anni Venti del ventunesimo secolo, qualcuno spiegherà che essa trovava innesco nella sproporzione della reazione israeliana ai fatti del 7 ottobre del 2023. Esisteranno ancora le foto e i video delle manifestazioni che da Times Square alle belle vie della Roma antifascista, ben prima dell’inizio dell’iniziativa genocidiaria, celebravano il colpo portato al cuore dell’Entità coloniale sionista; e in qualche angolo della rete sarà sopravvissuto l’audio del corteo meneghino in cui il giovanotto bardato di kefiah urlava, a proposito del pogrom del Sabato Nero, che «Abbiamo insegnato a tutto il mondo il significato di resistenza». Ma il recupero di quelle evidenze non sarà sufficiente a cancellare la realtà in via di consolidamento già quando la sabbia del Nova Festival era ancora pregna del sangue di trecento giovani ebrei massacrati, e cioè che se proprio occorresse discutere di antisemitismo ebbene si tratterebbe tutt’al più di quello comprensibilmente generato dalla sbrigliatezza sterminatrice di quello Stato sopraffattore.