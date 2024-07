La varesina Maria Colombo vince l’Ems Prize l’oscar europeo della matematica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 luglio 2024) Luino (Varese) – C’è anche una(di due italiane) tra i dieci vincitori del, il più importante premioper la, una sorta di oscar assegnato dal Congressodiche si apre oggi in Spagna, a Siviglia. Si tratta di, 35 anni, che è nata a Luino e insegna al Politecnico di Losanna. Insieme a lei, l'altra italiana vincitrice del premio Ems, da 5mila euro, è Cristiana De Filippis, 31 anni, che è nata a Bari e insegna all'Università di Parma.viene premiata "per i suoi contributi innovativi alla fluidodinamica incomprimibile, alle equazioni di trasporto e al calcolo delle variazioni". Anche lei ha al suo attivo una lunga lista di riconoscimenti, come l'Iciam Collatze il Peter Lax Award.