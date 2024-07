La Ragazza del Mare | Recensione del film di Disney+ disponibile dal 19 Luglio

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ladelé il nuovodisulla piattaforma dal 19. Basato sull’omonimo romanzo di Glenn Stout Ladelé un emozionante storia vera sulla prima donna ad attraversare la manica a nuoto. La storia La storia é quella di Gertrude “Trudy” Ederle (Daisy Ridley), prima donna nella storia ad attraversare la Manica a nuoto. Nata da genitori immigrati a New York nel 1905, grazie al sostegno della sorella Meg (Tilda Cobham-Hervey) e l’allenatore Bill Burgess (Stephen Graham), Trudy supera le avversità e l’animosità di una società patriarcale per scalare i ranghi della squadra di nuoto delle Olimpiadi e completare un’impresa sbalorditiva: un viaggio di 21 miglia dalla Francia all’Inghilterra. E ci riuscì Trudy, in 14 ore e 34 minuti.