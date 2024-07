I tifosi inglesi maledicono una rimessa laterale | Li è cambiata la finale E il ct Southgate è d’accordo – Il video dell’azione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ihanno individuato il momento preciso in cui, a loro parere, l’inerzia delladegli Europei 2024 è svoltata a favore della Spagna. L’Inghilterra ha perso meritatamente per 2 a 1, ma il gol che ha deciso il match è arrivato ad appena tre minuti dal 90esimo, quando Mikel Oyarzabal ha bucato Jordan Pickford su assist di Marc Cucurella. La Spagna ha appunto dominato gran parte della partita, controllando il possesso palla e creando le migliori occasioni. Dopo l’intervallo, gli spagnoli sono passati in vantaggio con Nico Williams. Va detto però che l’Inghilterra era riuscita a rispondere, pareggiando con un bel tiro a giro di Cole Palmer, appena entrata, al minuto 72. Sarà per la tremenda delusione, sarà per l’incapacità di arrendersi all’evidenza di un’altrapersa, sta di fatto che glinon fanno altro che ripensare a quel momento della partita.