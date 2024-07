Fisco volano le entrate | nei primi cinque mesi 2024 sono salite di 137 miliardi rispetto allo stesso periodo del 2023

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) A maggio letributarie contabilizzate nel bilancio dello Statoammontate a 43,3: un aumento del 7,1% (2,9mese del. Neidel, stando alle statistiche di Bankitalia, gli incassisaliti a 206,8, in salita del 7,1% pari a 13,7. Il bollettino dellediffuso dieci giorni fa dal dipartimento Finanze del Mef calcolava un gettito lievemente superiore: 210,7intra imposte dirette e indirette, contro i 192 dellodel: +9,7%. Buone notizie per il ministro Giancarlo Giorgetti, alle prese con la preparazione del piano strutturale di bilancio da presentare a settembre alla Commissione Ue – che chiede all’Italia di ridurre il deficit per uscire dalla procedura di infrazione – e con la messa a punto della manovra per il 2025.