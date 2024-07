Fiamme in casetta a Reggiolo bruciano auto e trattore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024)(Reggio Emilia), 15 luglio 2024 – Un incendio nella notte ha completamente distrutto unain legno annessa ad una abitazione, alla periferia di, in via Caselli, nella zona nord al confine con la provincia mantovana. I vigili del fuoco di Guastalla, con l’ausilio dei colleghi di Reggio e Luzzara, hanno domato leche avevano coinvolto anche un’, un vecchio, un tosaerba e altre attrezzature rurali, oltre a un paio di rotoballe che erano nei pressi della struttura interessata dall’incendio. L’allarme è scattato alle cinque di stamattina. Il rogo è stato domato, ma non si è riusciti a salvare nulla di quanto vi era all’interno. Sulle cause si ipotizza l’azione di un corto circuito, essendo laservita dall’impianto elettrico.