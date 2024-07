Fabrizio Corona deride Emma Marrone per il suo fisico | la durissima reazione di lei

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 15 luglio 2024)ha reagito ad un commento irrisorio cheha scritto utilizzando la sua testata online Dillinger News. A corredo di questa frase c’è un video in cuisi diverte e ballo con un vestito nero. Le parole usate su Instagram per commentareha causato diverse reazioni e nelle ultime ore anche lei è intervenuta: peccato che il commento disia stato cancellato. Per fortuna siamo riusciti a leggere cosa aveva risposto sotto il video reso pubblico dae il suo staff.reagisce al gesto di: il messaggioreagisce ad un suo video condiviso da Dillinger News (testata online fondata nel 2023 proprio da) la cui didascalia recita:”Il nero sfina.” La cantante salentina non ha apprezzato questa allusione al suo aspettoe ha commentato così: “Il nero sfina, ma per la tua disfunzione e***tile non ci sono rimedi.