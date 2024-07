Discovery punta anche su una famosa ex del Grande Fratello | proposta la conduzione su RealTime?

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il piano didi diventare la terza emittente più seguita in Italia prosegue a colpi di grandi ingaggi. Dopo quello di Fabio Fazio, avvenuto lo scorso anno, si è aggiunto quello di Amadeus e Belen Rodriguez. E non è finita qui perché l’azienda è pronta ad inserire new entry nei suoi palinsesti, dando spazio ancora una volta a quei personaggi che hanno saputo distinguersi in altre esperienze televisive. E’ il caso di Beatrice Luzzi che potrebbe ottenere il ruolo di conduttrice.: Beatrice Luzzi si aggiunge alla squadra dopo il? Continua a crescere il numero dei conduttori e delle conduttrici di. La nuova stagione televisiva del gruppo di Warner Bros, d’altronde, promette grandi cose e a confermarlo sono i nuovi arrivi dal calibro di Amadeus e Belen Rodriguez.