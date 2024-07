Degrado e violenza all’Esquilino i residenti incontrano il Prefetto di Roma

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 15 luglio 2024) IlLamberto Giannini incontra idell’Esquilino, per parlare dei problemi di sicurezza nel quartiere IlLamberto Giannini affronta la questione dell’Esquilino coi– ilcorrieredellacitta.comUn agone die abbandono come mai si era visto a, quello che da diversi anni sta toccando la zona dell’Esquilino e in particolare i palazzi che affacciano sopra la Stazione Termini. Nella giornata di oggi, ie il Comitato di Quartiere hanno avuto l’occasione d’incontrare ildi, Lamberto Giannini. E’ stata l’occasione per raccontare il disagio che si vive all’interno della zona nel Centro Storico capitolino, dove ormai è diventato pericoloso far scendere anche il cane alla siepe in tutte le ore del giorno per la presenza di malintenzionati e spacciatori.