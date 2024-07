Dacia Spring la prova de Il Fatto it – L’elettrica da città per tutte le tasche – FOTO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Laè un marchio razionale. Lalo è ancora di più. Era e resta l’auto elettrica più economica d’Europa, nonostante sia prodotta in Cina e per questo soggetta ai nuovi dazi, per il momento poco meno del 21%. La rinnovata utilitaria da 3,70 metri di lunghezza è leggera nel peso (tra 976 e 984 kg seconda ella motorizzazione) e lo è ancora anche nel prezzo, a partire da 17.900 euro nella sua declinazione da 45 Cv e allestimento Expression. In autunno, dopo il completamento delle indagini comunitarie sulle sovvenzioni pubbliche riservate alle auto importate dalla Cina (il gruppo Renault collabora con la Dongfeng),si riserva di valutare eventuali correzioni del listino. Il modello è già ordinabile anche nella sua versione più “potente”, quella da 65 Cv, in ogni caso sempre con 225 chilometri di autonomia dichiarata.