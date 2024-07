Covid a sorpresa un nuovo picco estivo Svelato il mistero di chi è immune al virus

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Siamo ormai in piena estate, ma i casi di-19 continuano a presentarsi. A dimostrazione del fatto che ilSars-CoV-2 “non sia più stagionale ma determinato nella sua aggressività dalle varianti che emergono”, ha commentato all‘Adnkronos Salute Massimo Andreoni, direttore scientifico della Simit, la Società italiana di Malattie infettive e tropicali. “Siamo di fronte a undei casiche certamente era inatteso perché di fatto avevamo visto un progressivo scemare dei contagi. Ma proprio la nuova sottovariante, la KP.3, sta determinando questo rialzo con qualche ricovero in più negli ospedali”, spiega Andreoni. In ogni caso, nessun allarme, occorre solo adottare le consuete precauzioni, ossia igiene delle mani e, in presenza di sintomatologia respiratoria, evitare permanenze in spazi chiusi e affollati.