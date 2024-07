ATP Gstaad 2024 risultati 15 luglio | Varillas vince ed agli ottavi troverà Fognini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024) La prima giornata dell’ATP 250 di, in Svizzera, vede andare in scena cinque incontri validi per il primo turno dello Swiss Open: in casa Italia si registra il passaggio del turno di Fabio, numero 7 del seeding, che elimina il qualificato transalpino Titouan Droguet con un perentorio 6-4 6-3. Il prossimo avversario dell’azzurro sarà un altro qualificato, il peruviano Juan Pablo, che elimina l’austriaco Dominic Thiem, piegato in tre set per 6-3 5-7 7-6 (4), mentre avanzaanche il colombiano Daniel Elahi Galan, che supera il ceco Vít Kop?iva per 6-3 6-2. Definito, infine, un altro accoppiamento degli: il tedesco Jan Lennard Struff, numero 5 del seeding, piega lo spagnolo Albert Ramos Viñolas per 7-6 (6) 7-6 (4), ed affronterà la wild card elvetica Leandro Riedi, che supera il transalpino Grégoire Barrère per 7-6 (2) 7-5.