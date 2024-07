Atp Bastad 2024 | doppio Nadal Ruud interrotto per pioggia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) Piove a, in Svezia, dove oggi ha preso il via l’Atp 250 su terra. È stata interrotta la partitatra la coppia ineditae Andreozzi/Reyes-Varela. Match che è stato fermato sul 6-1 3-3 e 30-15 a favore dello spagnolo e del norvegese. Interrotti anche due partite di qualificazioni: Guinard-Yesvesyev (sul 5-3) e Ajdukovic-Moro Canas (sul 2-2). Slittano anche i primi due match di tabellone principale con Kotov-Garin, in programma alle 16.00, e Norrie-Kovalik, non prima delle 17.30, che potrebbero iniziare in ritardo. AtpperSportFace. .