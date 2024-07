Arrampicata sportiva | Zurloni firma il nuovo record europeo Speed a Chamonix

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) Weekend fitto di eventi internazionali per gli azzurri dell’: 15 atleti della Nazionale Senior (7 specialisti della Lead, 8 della) sono stati impegnati in Coppa del Mondo Lead e, in Francia. Ala notizia principale è stata la partenza col botto della qualifica della competizione: Matteosi è infatti piazzato in testa alla classifica realizzando anche il, col tempo di 4.97. L’azzurro scende nuovamente sotto la soglia dei 5 secondi, come già aveva fatto in occasione della tappa di Coppa Italia a Brugherio, realizzando ilitaliano con 4.95. Anche gli altri italiani Ludovico Fossali (con un ottimo 5.14) e Gian Luca Zodda (con 5,30) si qualificano al sesto e al 15esimo posto.