VIDEO – Inter secondo giorno di allenamenti al via! Inzaghi guida

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 luglio 2024) Per l’comincia ildiad Appiano Gentile, dopo il raduno avvenuto nella mattinata di ieri. Squadra in campo al BPER Training Centre per proseguire il precampionato. Ecco il. NUOVO– Alle 9.30 di ieri è scattata la stagione 2024-2025 dell’, con il raduno alla Pinetina. Nell’appena rinominato BPER Training Centre la squadra si è ritrovata agli ordini di Simone, con un gruppo ancora molto ridotto per l’assenza di tutti i nazionali che sono stati impiegati fra Europei e Copa América (quest’ultima si completerà stanotte con la finale Argentina-Colombia). L’farà tutte le cinque settimane di precampionato “a casa”, con brevi spostamenti per le amichevoli (fatta eccezione per le prime due, in programma proprio ad Appiano Gentile).