Un libro per l’estate Clancy | e la Guerra Fredda si trasformò in epica

(Di domenica 14 luglio 2024) Firenze, 10 luglio 2024 – «Uno dei più grandi thriller mai scritti, un capolavoro che ha cambiato la storia del genere». La frase è del “New York Times” e in una rubrica di miei, personalissimi consigli per le letture estive non potevo non inserire questoche è stato, ed è ancora oggi, una delle pietre angolari della mia passione per la lettura. Sì, lo so: tanti scrittori presuntamente seri vi diranno che alla base della loro conoscenza ci sono (due a caso) Proust o Dostoevskij, che però più sono citati e meno sono letti. Io, nel mio piccolo, vi racconto invece che a quindici anni (la prima edizione delè del 1984, in Italia arriva nel 1986, siamo in piena) mio padre - cui debbo la passione per i noir e i thriller, che già rubavo dai suoi scaffali e leggevo avidamente – mi allungò questocosì: “Leggilo, ti piacerà”.