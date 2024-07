UeD difficoltà economiche per Aurora Tropea | Ecco come mi ha ridotto lo Stato

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 14 luglio 2024) Da un po' di giorniha annunciato sui social di trovarsi in un momento un po' complicato dal punto di vista economico, sta di fatto che ha dovuto accettare un nuovo lavoro. La donna ha sempre dichiarato di essere un'orafa, sta di fatto che ha un negozio dove vende oggetti e gioielli di sua produzione. A quanto pare, però, questo non le basta più, sta di fatto che da poco ha deciso mettersi alla ricerca di un nuovo impiego.se non bastasse, le sventure non vengono mai da sole, infatti la protagonista di UeD ha ammesso di aver subito l'ennesima beffa. Questo l'ha spinta ad a avere uno sfogo molto sentito e indignato durante il quale ha attaccato loe le condizioni in cui l'ha ridotta.cosa sta succedendo ade sfogoè molto attiva sul suo profilo Instagram, dove condivide contenuti inerenti la sua vita privata, ma non solo.