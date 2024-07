Trump non si vuole fermare dopo l' attentato Sta bene dove vuole parlare

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 14 luglio 2024) L'ex presidente degli Stati Uniti Donaldintende partecipare alla convention repubblicana prevista per domani a Milwaukee in Wisconsin. Lo ha annunciato in una nota la sua campagna elettorale nonostante il ferimento dell'ex presidente all'orecchio durante un comizio in Pennsylvania, dicendo che«sta». Intanto le forze dell'ordine federali, statali e locali sono in stato di massima allerta in vista della convention. Come riporta la Cbs sono state pianificate modifiche alle misure di sicurezzacheè rimasto ferito. Ma secondo quanto riferito da una fonte delle forze dell'ordine alla Cbs News, nella valutazione non è stata individuata alcuna minaccia credibile o specifica. Verranno però create zone cuscinetto e aumentato il perimetro della convention, aggiunge la fonte.