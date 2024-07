Serie A 2024-2025 gli allenatori della nuova stagione | con Inzaghi 6 confermati

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 luglio 2024) Mancano trentaquattro giorni all’inizio, che prenderà il via proprio con l’Inter campione in carica.è fra i soli setterispetto a quelli visti nella passata: ecco la lista completa. POCHE CONFERME – Simoneè rimasto all’Inter e venerdì ha anche rinnovato il suo contratto con il club. Per il quarto anno sarà l’allenatore dei nerazzurri, per la prima volta da campione in carica. Ma inA sono poche le squadre che hanno mantenuto la stessa guida tecnica, anzi pochissime. Soltanto un terzo, sette su venti, hanno confermato chi c’era in panchina rispetto alla passata. Le altre tredici, a cominciare da Juventus (Thiago Motta), Milan (Paulo Fonseca) e Napoli (Antonio Conte), hanno tutte cambiato allenatore.