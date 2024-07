Nuova scuola a Fogliaia la giunta blocca il progetto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) Laprimaria in località Lanon sarà realizzata. Concretizzando in pochi giorni quanto già ventilato nel primo consiglio comunale e anche in campagna elettorale dal sindaco Giuseppe Carovani (nella foto), infatti, laamministrazione comunale ha deciso dire ilda 6,6 milioni di euro. L’atto che autorizza lo stop è una determinazione, a firma del responsabile dell’Area Gestione del Patrimonio del Comune, che dispone la revoca della procedura di gara già bandita con scadenza il prossimo 23 luglio. Il dietrofront clamoroso deriva dalla scelta di verificare l’effettiva necessità delladel capoluogo e "riguardo al plesso di Settimello, rivalutando ipotesi progettuali alternative alla demolizione e ricostruzione dell’intero complesso".