L’affondo di Gianni Tonelli | Il gesto di Mingozzi svela il vero volto del suo ex Gruppo

(Di domenica 14 luglio 2024) "Non si può che apprezzare l’onestà intellettuale e la sincerità della ex candidata sindaca Laura. Il suo passaggio dalla lista Progetto Castel Guelfo almisto conferma quanto già purtroppo era stato constatato nei mesi precedenti alla campagna elettorale, quando sono falliti tutti i nostri tentativi di dialogo con la stessa lista". Così, ex parlamentare della Lega e capodella lista ‘Castel Guelfo fa squadra’, la civica nata con l’obiettivo di unire tutte le forze alternative alla riconfermata amministrazione. "Quanto riferito dalla consigliera– spiega– conferma in tutta chiarezza che in Progetto Castel Guelfo hanno prevalso gli interessi personali e non la volontà di servire la comunità.