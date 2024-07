Il raduno La prima squadra torna in campo In 21 a disposizione di Buscè

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Il primo di una lunga serie. Ieri il ’Romeo Neri’ ha riaperto i suoi cancelli al Rimini. A oltre due mesi dall’ultima volta. Primo giorno di scuola per tutti. Primo giorno in biancorosso per quattro, gli ultimi quattro acquisti. Primo giorno di scuola, quello sì, per misterche quellaora, al netto dei ritocchi, dovrà assemblarla.in riviera, poi da martedì nella sede del ritiro di Frontone dove i biancorossi resteranno una settimanadi trasferirsi a Carpegna. Laseduta, sotto gli occhi attenti dei tifosi che non vedevano l’ora dire a sedersi sugli spalti del ’Neri’, è stata più di conoscenza che di fatica (nienteper gli acciaccati Lombardi, Rosini e Brisku). Oggi si replica con un doppio allenamento e così anche lunedì.