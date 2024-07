Grifone il blocco ormai c’è Bastano solo pochi ritocchi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Dopo la lunga pausa si sta avvicinando la ripresa del calcio giocato anche per il Grosseto. Quest’anno la società biancorossa del presidente Antonio Fiorini ha scelto come località per la preparazione estiva una località sulle colline fiorentine, una scelta, crediamo, che permetterà all’allenatore Roberto Malotti di seguire da vicino l’iter della preparazione. La sede del ritiro pre-campionato, infatti, è stata fissata nel resort "Fattoria degli Usignoli" a San Donato in Fronzano, in provincia di Firenze, da lunedì 22 al 3 agosto mentre il ritiro tecnico sarà effettuato nello stadio comunale di Reggello. In questo periodo di calcio-mercato il direttore generale Filippo Vetrini ha effettuato diverse operazioni in entrata anche se crediamo che l’ossatura della formazione ricalcherà quella del campionato appena concluso dal momento che le numerose partenze riguardano in gran parte giocatori che sono stati poco utilizzati da mister Malotti.