Gli studenti modello Dagli istituti tecnici ai licei moderni Una pioggia di cento

(Di domenica 14 luglio 2024) Un esercito di 100 nelle scuole monzesi. Al Frisi ben 17, di cui ben 6 in 5AN (Francesco Besseghini, Tommaso Cassano e Marco Pinciaroli anche con la lode, Alessandro Cattaneo, Gabriele Conforti Andreoni, Giorgio Lorusso), in 5BS Arianna Zaniboni, in 5D Elisabetta Rago, Irene Riva, Tommaso Tursi che ha fatto l’en plein con la lode; in 5CSA Leonardo Maria Milazzo e Stefano Ongaro, in 5ASA Giulia Ballabio e Matilde Castoldi, in 5DS Giulia Perego, in 5ES Chiara Deni e Tobias Johannes Mayr che ha chiuso con 100 e lode. Traguardi raggiunti dopo un percorso partito da lontano. Già dal terzo anno. "Nei consigli di classe – spiega la preside del liceo scientifico Frisi, Lucia Castellana – raccomando sempre ai docenti del triennio di utilizzare tutta la gamma di voti già dalla terza, senza timore di dare riconoscimento aglimeritevoli, guardando al di là del risultato dell’anno.