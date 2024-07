Dunga e la moglie feriti in un grave incidente d' auto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) Pisa, 14 luglio 2024 - L'ex giocatore del Pisa Carlose suasono rimasti coinvolti in unstradale: è successo nella mattinata di ieri, sabato 13 luglio, e le immagini che arrivano dal Brasile sono raccapriccianti. Per fortuna non è successo il peggio:e lasono in ospedale ma non in pericolo di vita. L'ex centrocampista e ct del Brasile era a bordo della sua, a Campina Grande do Sul, nella regione metropolitana di Curitiba quando si è verificato il sinistro. Secondo la Polizia stradale federale, l'è avvenuto al chilometro 39 dell'strada: qui l'disi sarebbe ribaltata. I coniugi, che sono rimasti coscienti per tutto il tempo mentre venivano soccorsi e curati, hanno riportato soltanto diverse ferite.