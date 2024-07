Basket | Italia esordio vincente contro la Nuova Zelanda ai Mondiali femminili Under 17

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) I17 in scena a Leon, in Messico, partono bene per l’allenata da Giovanni Lucchesi, il decano delle giovanili tricolori. Le azzurre superano laper 71-63 grazie a una ben più che ottima performance di Isabel Hassan. 27 punti e 15 rimbalzi per la classe 2009 nata a Roma e di scuolaRoma, che nell’ultima stagione si è trasferita alla Reyer Venezia. Da rimarcare il gran finale di partita di Nicole Torresani (12). Dall’altra parte 24 di Bailey Flavell e 13 di Keriana-Marie Hippolite. Inizia bene Flavell, che porta sul 3-7 le neozelandesi, ma risponde subito Hassan, che quasi da sola piazza un parziale di 10-0. Dall’altra parte è però difficile fermare Flavell, e nellafiammata dal 19-16 in poi s’inseriscono lei e Paea, e sarebbe più di un 19-21 senza la stoppata sulla tripla della talentuosa giocatrice della Takapuna Grammar School di Auckland da parte di Bernasconi.