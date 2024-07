’Banda dei bancomattari’ assolto un altro imputato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Anche Stefano Corona è statoper non avere commesso il fatto, nel processo ai "bancomattari" che nei giorni scorsi è stata processata, con rito abbreviato, a seguito dell’inchiesta in cui venivano contestati a una "banda" ben 11 furti con esplosivo messi a segno ai danni di altrettanti bancomat tra marzo e novembre 2020, con il cosiddetto metodo "della marmotta", l’ordigno oblungo che si inserisce nelle feritoie dei distributori automatici di contante per sventrarli e accedere al denaro che contengono. Il bottino complessivo contestato era di circa 400mila euro. Corona, difeso dall’avvocato Robert Venturi, era accusato di quattro raid di questo tipo, di cui uno solo tentato, di porto di esplosivi e di ricettazione di auto e targhe rubate usate per i colpi.