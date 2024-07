Affitti brevi pressing Cna | Troppi paletti dal Comune

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Cna chiama il. Gli artigiani, forte della recente sentenza del Tar Toscana, che mette un freno ai limiti imposti da Firenze al settore degli affiti, chiedono "di aprire un dialogo sui vincoli imposti dal nuovo piano urbanistico della nostra città che limitano le attività ricettive turistiche extralberghiere", dice Letizia Campo, vicepresidente Cna di Bologna e presidente di ’Local Pal’ che rappresenta la numerosa community degli host bolognesi. Campo si augura, quindi, che la decisione dei giudici amministrativi toscani "porti Palazzo d’Accursio ad abbandonare atteggiamenti oltranzisti e riaprire il dialogo con le associazioni come già fatto in passato. Non è attaccando frontalmente il mondo extralberghiero – prosegue – che si affronta il problema della convivenza tra residenti, turisti e studenti.